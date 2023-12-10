نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسية 2024.. أحمد شوبير يدلي بصوته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الإعلامي أحمد شوبير، في الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي انطلقت اليوم الأحد.

وأدلى شوبير بصوته، في إحدى لجان منطقة العجوزة في القاهرة.

تواجد عدد من الرياضيين في الانتخابات

وشارك إعلاميي ومعلقي الوسط الرياضي في انتخابات، الرئاسة أبرزهم المعلق الكواليني، والإعلامي أحمد شوبير.

وأدلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بصوته في الانتخابات الرئاسية وكذلك طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحازم إمام وإيهاب الكومي واللواء حلمي مشهور أعضاء اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي، وأيمن يونس وسامي الشيشيني ومحمود سعد وطارق السيد نجوم الزمالك القدامى وحسام المندوه أمين صندوق الزمالك وعبدالحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش وإكرامي الشحات وضياء السيد وعماد متعب وربيع ياسين وهشام حنفي نجوم الأهلي السابقين، وخالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي وحسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، وفرج عامر رئيس نادي سموحة ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، وحسني عبدربه نجم الإسماعيلي الأسبق ومحمد زيدان وشوقي غريب، وجمال الغندور الحكم الدولي السابق، وأحمد الجندي نجم الخماسي الحديث.

وتجرى الانتخابات الرئيسية، وفقا للجدول المعلن من هيئة الانتخابات أيام، 12،11،10 من شهر ديسمبر الجاري، وتبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وبلغت لجان الاقتراع حسب ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد، من أجل الحفاظ على حق 67 مليون ناخب من أجل الادلاء بأصواتهم، وأصدرت الاحصائية بعد غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.