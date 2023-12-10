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أحمد جودة - القاهرة - مباراة بيراميدز ضد صن داونز، يبحث عدد كبير من محبي الكرة في العالم والوطن العربي عن تفاصيل مباراة بيراميدز ضد صن داونز وذلك في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ملخص مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم

حيث يحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد".

وتقوم بوابة دوت الخليج الإلكترونية بتغطية كافة تفاصيل المباراة كما تنقل لكم كافة التفاصيل خلال السطور التالية، لتلبية رغبات القراء والمتابعين وذلك ضمن خدماتها اليومية للقراء والمتابعين.

تفاصيل التغطية الشاملة للمباراة:

الشوط الأول:

ق 2: بداية هادئة من الفريقين.

ق 4: تسلل على صن داونز.

ق 5: خطأ على لاعب صن داونز ضد رمضان صبحي.

ق 6: أولى هجمات بيراميدز عن طريق رمضان صبحي ويرسل عرضية ارضية ودفاع صن داونز يشتت الكرة.

ق8: تدخل عنيف من فخري لاكاي على لاعب صن داونز ويستحق كارت أصفر.

ق10: انحسار اللعب في وسط الملعب دون تشكيل خطورة حقيقية.

ق 12: خطأ ضد مهند لاشين في وسط الملعب.

ق 13: خطأ لصالح صن داونز على حدود منطقة بيراميدز ناحية اليسار.

ق 14: كريم حافظ يضغط على مدافع صن داونز ويقطع الكرة ويسجل لكن الحكم يحتسب خطأ ضده.

ق 16: ركنية لصالح صن داونز والشناوي يتعامل معها.

ق 18: توغل من لاعب صن داونز وتدخل من اسامة جلال في الوقت المناسب.

ق 18: سقوط المدافع المغربي بو طويل لاعب صن داونز وتوقف المباراة للعلاج.

ق 19: استنئاف المباراة.

ق 20: هدوء نسبي في المباراة وانحسار اللعب في وسط الملعب.

ق 22: تبديل اول اضطراري لصن داونز بخروج المدافع بو طويل ونزل موروين.

ق 24: محاولة هجومية من صن داونز تنتهي بركلة مرمى لبيراميدز.

ق 25: خطأ لصالح بلاتي توريه لاعب بيراميدز في وسط الملعب.

ق 28: خطأ ضد مهند لاشين على زواني لاعب صن داونز.

ق 29: ركنية لصالح صن داونز تنتهي دون خطورة وركنية لصالح بيراميدز.

مرور نصف ساعة من زمن الشوط الأول والمباراة والتعادل السلبي مستمر.

ق 31: خطأ ضد كريم حافظ في وسط ملعب صن داونز.

ق 33: خطأ ضد رمضان صبحي على لاعب صن داونز في منتصف ملعب بيراميدز.

ق 33: كيجانا يستقبل الكرة برأسية داخل منطقة بيراميدز والشناوي ينقذها.

ق 34: توقف المباراة لإصابة بلاتي توريه.

ق 35: استئناف المباراة بعد خروج بلاتي ترويه للعلاج.

ق 38: خطأ لصالح اسامة جلال في وسط ملعب بيراميدز.

أخر 5 دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي قائم بين الفريقين.

إنقطاع البث من المصدر.

ق 45: 3 دقائق وقت بدل من الضائع.

إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بداية الشوط الثاني:

ملخص مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم

ق 49: بلاتي توريه يسدد من خارج المنطقة والكرة تمر بجوار المرمى.

ق 52: كارت اصفر من نصيب اسامة جلال بعد تخدل مع مارسيل أليندي لاعب صن داونز.

ق 53: عرضية لصالح صن داونز من ركنية على رأس زواني والكرة تمر بسلام على مرمى بيراميدز.

ق 55: تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح صن داونز عن طريق ماسيكو تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق 67: إصابة كريم حافظ لاعب بيراميدز وتوقف اللعب.

ق 72: لاكاي مهاجم بيراميدز يهدر فرصة مؤكدة أمام المرمى الخالي داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من البديل مصطفى فتحي.

ق 77: تسلل على بلاتي توريه نتيجة لتمركز خاطىء خلف دفاع الفريق المنافس.

ق 81: هدف لصن داونز وحكم الراية يرفع تسلل على بيتر شالوليلي.

ق 83: تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق محمد الشيبي لكنها مرت بحوار المرمى.

ق 89: طرد اسامة جلال لحصوله على الانذار الثاني.

ق 90: 8 دقائق وقت بدل من الضائع.

ق 90+ 4: انحسار اللعب في وسط ملعب بيراميدز في محاولات من صن داونز لتسجيل هدف التقدم.

ق 90+ 6: ركنية لصالح بيراميدز نفذها عبدالله السعيد على رأس أحمد سامي يمررها برأسه لعلي جبر وحارس صن داونز ينقذ الموقف.

نهاية المباراة:

يدخل بيراميدز المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة قوية ستلعب في جنوب إفريقيا على ملعب صن داونز، بعدما خسر آخر مواجهاته بالمجموعة.

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ولعب بيراميدز مباراتين حتى الآن لحساب المجموعة الأولى بدور المجموعات في دوري الأبطال، انتصر في مباراته الأولى أمام مازيمبي، بهدف نظيف، وخسر في المواجهة الثانية أمام نواذيبو بهدفين دون رد.

صن داونز هو الآخر لم يكن أفضل حال من بيراميدز، إذ لعب مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، انتصر في اللقاء الأول وخسر في الثاني.

وبدأ صن داونز مهمته في دور المجموعات بالانتصار على نواذيبو، بثلاثية دون رد، فيما خسر المباراة الثانية أمام مازيمبي بهدف نظيف.

ويتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى مازيمبي، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن وصافة نواذيبو، فيما صن داونز فيأتي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، من خلفه بيراميدز رابعًا بفارق الأهداف.

ويهدف بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب صن داونز، بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، للعودة إلى المنافسة على بطاقة الترشح للدور المقبل بدوري الأبطال.

بينما يسعى صن داونز لاستغلال عامل الأرض والجمهور، والمنافسة على التأهل لدور ثمن النهائي، خاصة بعدما خسر آخر مبارياته في البطولة أمام مازيمبي.