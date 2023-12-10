نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات الجولة السادسة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباريات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي شهدت مواجهات من العيار الثقيل بين الفرق، ومنافسة نارية على صدارة البريميرليج.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نظيره لوتون تاون بهدفين مقابل هدف وحيد؛ بينما تلقى فريق تشيلسي الهزيمة على يد إيفرتون بهدفين دون رد في مباراة اليوم الأحد.

بينما حقق فريق فولهام فوزًا كبيرًا على نظيره وست هام بخماسية نظيفة، وفاز فريق توتنهام هوتسبير على نظيره نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل.

ونجح فريق ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في هذه الجولة برصيد 37 نقطة، عقب فوزه على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم

1- ليفربول: 37 نقطة.

2- أرسنال: 36 نقطة.

3- أستون فيلا: 35 نقطة.

4- مانشستر سيتي: 33 نقطة.

5- توتنهام: 30 نقطة.

6- مانشستر يونايتد: 27 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد: 26 نقطة.

8- برايتون: 26 نقطة.

9- وست هام يونايتد: 24 نقطة.

10- فولهام: 21 نقطة.

11- برينتفورد: 19 نقطة.

12- تشيلسي: 19 نقطة.

13- وولفرهامبتون 19 نقطة.

14- بورنموث: 19 نقطة.

15- كريستال بالاس: 16 نقطة.

16- نوتينجهام فورست: 14 نقطة

17- إيفرتون: 13 نقاط.

18- لوتون تاون: 9 نقاط.

19- بيرنلي: 8 نقاط.

20- شيفيلد يونايتد: 8 نقاط