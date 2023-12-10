رئيس المقاولون العرب يحفز اللاعبين ويؤكد ثقته في تجاوز الموقف الصعب

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أحمد جودة - القاهرة - حرص المهندس محسن صلاح، رئيس النادي المقاولون العرب، على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بحضور الجهاز الفني بقيادة طلعت محرم، وذلك بعد تكليفه بقيادة الفريق وقبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري.

رئيس المقاولون العرب يحفز اللاعبين والجهاز الفني

وخلال الجلسة، حرص المهندس محسن صلاح على تحفيز اللاعبين مؤكدًا دعمه الكامل للجهاز الفني بقيادة طلعت محرم، أحد أبناء النادي المخلصين وجهازه المعاون، للخروج بالفريق من وضعه الصعب في جدول مسابقة الدوري العام.

كما شدد المهندس محسن صلاح على أهمية حصد نقاط مباراة طلائع الجيش لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح ومكانته الطبيعية في جدول المسابقة مطالبا اللاعبين ببذل أقصى جهد والإلتزام بالتعليمات لإثبات جدارتهم بارتداء قميص المقاولون العرب صاحب التاريخ الكبير في الكرة المصرية والأفريقية ومؤكدا على ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن طلعت محرم لتجاوز تلك المرحلة وعودة الفريق لوضعه الطبيعي في جدول الدوري.

وقال رئيس نادي المقاولون خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين إن الإدارة تقف خلف الفريق والجهاز الفني ولا تتوانى عن الدعم والمساندة وأنهم قادرون على تحقيق الانتصارات الفترة المقبلة.

موعد مباراه طلائع الجيش والمقاولون العرب في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد جهاز الرياضه العسكري.