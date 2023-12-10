نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص باريس سان جيرمان في التأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جميع فرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات الأوروبي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند

يلتقى الفريقين، مساء، الأربعاء، المقبل الموافق 13 ديسمبر 2023، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

1- بوروسيا دورتموند، 10 نقاط

2- باريس سان جيرمان، 7 نقاط

3- نيوكاسل يونايتد، 5 نقاط

4- ميلان، 5 نقاط

ما هي فرص باريس سان جيرمان في التأهل إلى دور الـ16 بدوري الأبطال؟

أمام الفريق الباريسي عدة فرصتين من أجل التأهل إلى دور الستة عشر بدوري الأبطال، أولها الفوز على بوروسيا دورتموند ليضمن التأهل كأول مجموعته، وثانيها التعادل مع دورتموند في المقابل يخسر نيوكاسل أو يتعادل مع ميلان.

