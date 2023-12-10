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أحمد جودة - القاهرة - مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة.. يهتم عدد كبير من محبي كرة القدم من الجماهير المصرية بمعرفة موعد مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة وكذلك القنوات الناقلة للمباراة، حيث يعد فريق فيوتشر هو الممثل الثاني لمصر في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي بجانب نادي الزمالك.

موعد مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة لها

وتحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على إفادتكم بكل المعلومات عن مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة لتلبية رغبات القراء والمتابعين وذلك ضمن خدماتها اليومية للقراء والمتابعينكما نقدم لكم آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية ومواعيد مباريات اليوم في مختلف البطولات حول العالم؛ لذا سوف نستعرض لكم فيما يلي، موعد مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة اليوم في كأس الكونفدرالية، والقنوات الناقلة لمباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة بث مباشر اليوم في الكونفدرالية 2023/2024، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع أن يخوض به فريق مودرن فيوتشر هذا اللقاء الحاسم.

موعد مباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة اليوم في كأس الكونفدرالية 2023/2024:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وذلك في المباراة المنتظر إقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023/2024، فيما تقام أحداث مباراة فيوتشر واتحاد الجزائر اليوم على ملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائرية.

وأعلن كاف أن موعد مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة اليوم في كأس الكونفدرالية 2023/2024، سيكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، أما موعد مباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس هو الساعة الثامنة مساءً.

ويتساوى فريقي مودرن فيوتشر واتحاد الجزائر في عدد النقاط برصيد 6 نقاط لكلًا منهما ضمن ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية 2023/2024، ولكن الفيصل بينهما حتى الآن هو فارق الأهداف مما جعل فريق اتحاد العاصمة في الصدارة، وفيوتشر في المركز الثاني؛ لهذا فإن نتيجة هذا اللقاء الليلة يمكن أن تحدث تغييرًا في جدول ترتيب مجموعة فيوتشر.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر واتحاد العاصمة اليوم في الكونفدرالية 2023/2024:

وحول القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة الجزائري اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023/2024، فإن مجموعة قنوات بين سبورت القطرية هي المالك الحصري لإتاحة بث مباشر مباريات كأس الاتحاد الإفريقي، للعملاء التابعين لها في نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستنقل القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة هذا اللقاء للجماهير داخل حدود الجزائر فقط؛ لهذا نعرض للمشجعين المصريين تردد قناة BeIN Sports 6 من أجل مشاهدة مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة مباشر اليوم.

تشكيل فيوتشر ضد اتحاد العاصمة:

موعد مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة لها

يتوقع أن يختار البرتغالي ريكاردو فورموسينيو تشكيل فيوتشر اليوم، لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة الكونفدرالية 2023/2024 كالتالي:

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حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: طارق طه، محمد ربيعة، محمد عبد السلام، باسم علي.

خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، عمر كمال، محمد صادق.

خط الهجوم: أحمد عاطف، مروان محسن.