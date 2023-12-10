نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسية 2024.. نجوم الرياضة يدلون بأصواتهم (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت الانتخابات الرئاسية المصرية، اليوم الأحد، والتي شهدت مشاركة العديد من أفراد الوسط الرياضي، من أجل الإدلاء بصوتهم.

وجاء أبرز المشاركين في التصويت، وزير الشباب والرياضة، وعدد من المعلقين الرياضيين.

مشاركة وزير الشباب والرياضة

شارك أشرف صبحي ووزير الشباب والرياضة، في الإدلاء بصوته في عملية الانتخابات الرئاسية، والتي أعرب عقب المشاركة عن سعادته بحرص المواطنيين على المشاركة.

وزير الشباب والرياضة

عدد من أعضاء اتحاد الكرة

وتواجد عدد من أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، في الانتخابات أبرزهم خالد الدرندلي، والدكتور إيهاب الكومي، واللواء حلمي مشهور، وحازم إمام، والمدير التنفيذي وليد العطار.

أحمد شوبير

شارك الإعلامي أحمد شوبير في الانتخابات الرئاسية والتي ظهر فيها صباح اليوم وهو يدلي بصوته في احدى اللجان بمنطقة العجوزة.

نجوم الزمالك

ومن القلعة البيضاء شارك العديد من النجوم السابقين أبرزهم عبد الحميد بسيوني، وسامي الشيشيني، ومحمود سعد، وطارق السيد، وأيمن يونس، إضافة لحسام المندوة أمين الصندوق.

عبد الحميد بسيوني

نجوم الأهلي

والحال ذاته لدى نجوم الأهلي الذي شارك منهم، ربيع ياسين، اكرامي الشحات، عماد متعب، هشام حنفي، ضياء السيد.

كما شارك خالد مرتجي أمين صندوق في النادي الأهلي، وحسام غالي عضوٍ مجلس الإدارة.

ومن الإسكندرية شارك فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة، ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري.

بالإضافة لحسني عبد ربه نجم الاسماعيلي السابق والذي أدلى بصوته اليوم.

وشارك أيضا الحكم السابق جمال الغندور للإدلاء بصوته في الانتخابات اليوم.

وأخيرا شارك المعلق محمد الكواليني والذي أدلى بصوته في انتخابات الرئاسة.

وتبدأ عملية التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

ضياء السيد

جمال الغندور

محمد الكواليني