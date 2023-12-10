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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي، منذ قليل الزي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر النادي الأهلي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي الزي الرسمي لفريق الكرة قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

الأهلي يعلن الزي الرسمي للفريق في كأس العالم للأندية

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا الاثنين إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.



وكان الأهلي قد تعادل أول أمس الجمعة أمام شباب بلوزداد الجزائري دون أهداف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.