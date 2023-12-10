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أحمد جودة - القاهرة - توعد الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم فريق بيراميدز، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمع الفريقين، يوم 19 ديسمبر الجاري، بالجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ماييلي يتوعد صن داونز في مواجهة القاهرة

وقال ماييلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنسنجرام مخاطبا مسئولي صن داونز: "رفضتم إعطائي تأشيرة الدخول لجنوب إفريقيا لأنكم اعتقدتم بذلك أنكم ستهزموننا، ولكن حصلنا على نقطة مهمة في عقر داركم، لنتقابل في القاهرة".

فيستون ماييلي

وجاء رد فعل ماييلي، عقب غيابه عن مواجهة صن داونز، التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، ضمن فعاليات دوري الأبطال، وانتهت بالتعادل السلبي، بسبب التعنت من السلطات في جنوب إفريقيا وعدم منحه تأشيرة دخول البلاد ليفقد الفريق السماوي واحدا من أبرز لاعبيه وأحد المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب داخل القارة هذا العام.