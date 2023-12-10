أتلتيكو يهزم ألميريا في الدوري الإسباني

أتلتيكو يهزم ألميريا في الدوري الإسبانيفاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ألميريا بهدفين مقابل هدف اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة ال16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدفي أتلتيكو مدريد كل من ألفارو موراتا والأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقتين 17 و22، بينما سجل البرازيلي ليو باتيستاو هدف ألميريا في الدقيقة 62.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد بهذا الفوز إلى 34 نقطة وتقدم للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا، بانتظار مباراة برشلونة أمام جيرونا التي ستقام في وقت لاحق اليوم، فيما توقف رصيد ألميريا عند أربع نقاط في المركز الأخير.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جيرونا، فيما يحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثالث.