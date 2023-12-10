نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تاريخ المونديال".. 19 نسخة و11 بطلًا وأرقام قياسية بالجملة قبل كأس العالم للأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها مدينة "جدة" بالسعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ويشارك 7 أندية في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية هي:

مانشستر سيتي – فلومينينسي البرازيلي – الأهلي – الاتحاد السعودي – أوراوا دياموندز الياباني – ليون المكسيكي – أوكلاند سيتي النيوزلندي.

وتبدأ منافسات بطولة كأس العالم للأندية بمباراة قوية ستجمع فريق الاتحاد السعودي ممثل الدولة المستضيفة مع نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" في هذا التقرير تاريخ وأبرز أرقام كأس العالم للأندية قبل انطلاق النسخة العشرين من البطولة العالمية:-

تاريخ كأس العالم للأندية

بطولة كأس العالم للأندية، هي بطولة استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتعويض مسابقة كأس الإنتركونتيننتال، تقام بشكل سنوي ويشارك فيها 7 أندية أبطال الاتحادات القارية بالإضافة لممثل عن الدولة المستضيفة، وأقيمت أول نسخة للبطولة عام 2000.

ولم تقم بطولة كأس العالم للأندية ما بين 2001 و2004 م بسبب انهيار شركة الفيفا التسويقية، وعادت مجددًا عام 2005 ومنذ ذلك التاريخ تقام البطولة كل سنة بشكل منتظم.

أقيمت 19 نسخة من بطولة كأس العالم للأندية قبل انطلاق النسخة الجديدة، استضافتها 5 دول مختلفة هي (1 البرازيل – 8 اليابان – 5 الإمارات – 2 قطر – 3 المغرب) وستنضم إليهم السعودية هذا العام بعدما حصلت على شرف تنظيم أول نسخة في تاريخها بالبطولة.

سجل أبطال كأس العالم للأندية

توج 11 فريقًا بكأس العالم للأندية حتى الآن، أكثرهم ريال مدريد الإسباني وحصد اللقب 5 مرات، ويليه برشلونة بـ3 ألقاب، بينما حصد كورينثيانز وبايرن ميونخ اللقب مرتين لكل منهما.

وفاز بكأس العالم مرة وحيدة 7 أندية هي (ليفربول – تشيلسي – إنتر ناسيونال – ساو باولو – ميلان – مانشستر يونايتد - إنتر ميلان).

قائمة هدافي مونديال الأندية

يعد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم للأندية برصيد 7 أهداف، حيث سجل هدفًا واحدًا لـ مانشستر يونايتد في عام 2008، و4 أهداف لريال مدريد في عام 2016 وهدفين مع النادي الملكي عام 2017.

ويأتي الويلزي جاريث بيل في المركز الثاني بقائمة هداف المونديال برصيد ستة أهداف، يليه سيزار ديلجادو وليونيل ميسي ولويس سواريز بخمسة أهداف لكل منهم، والأخير جاءت أهدافه جميعًا في نسخة 2015 مما جعله أفضل هداف في نسخة واحدة.

الأندية الأكثر مشاركة بمونديال الأندية

ترتيب الأندية الأكثر مشاركة بمونديال الأندية كالتالى:

1- أوكلاند سيتى – 10 مرات

2- الأهلى – 8 مرات

3- ريال مدريد – 6 مرات

4- مونتيري المكسيكي – 5 مرات

5- برشلونة – 4 مرات

6- باتشوكا المكسيكى – 4 مرات

7- الهلال السعودى – 3 مرات

8- كلوب أمريكا – 3 مرات

9- مازيمبى – 3 مرات

10- الترجى التونسى – 3 مرات

اللاعب الأكثر تتويجًا بكأس العالم

الألماني توني كروس هو أكثر اللاعبين تتويجًا بلقب بطولة كأس العالم للأندية عبر التاريخ، وحصد لقب البطولة 6 مرات خلال مشاركاته في البطولة.

توج اللاعب الألماني بكأس العالم عام 2013 مع فريق بايرن ميونخ، فيما حصد اللقب 5 مرات في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022 مع نادي ريال مدريد.

أسرع هدف في تاريخ كأس العالم

ويعد محمد أحمد لاعب العين الإماراتي هو صاحب أسرع هدف في تاريخ المونديال وسجله في مرمى الترجي التونسي في نسخة البطولة عام 2018، بعد مرور 79 ثانية فقط، ليحطم رقم دييجو تارديلي لاعب أتلتيكو مينيرو والذي أحرز هدفًا بعد 111 ثانية في نسخة البطولة عام 2013.