نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تاريخ المونديال".. 8 انتصارات و13 هزيمة وتعادل وحيد تلخص مشوار الأهلي قبل كأس العالم للأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر للمشاركة في النسخة رقم 20 من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري بمشاركة 7 أندية.

ويبدأ الأهلي مشواره في مونديال الأندية يوم 15 ديسمبر الجاري، من الدور ربع النهائي للبطولة العالمية، حيث يواجه الفائز من مباراة. فريقي أوكلاند سيتي النيوزلندي والاتحاد السعودي التي ستقام يوم 12 من الشهر نفسه.

ويلقي "دوت الخليج الرياضي" الضوء على أبرز الأرقام من تاريخ مشاركات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية قبل نسخة 2023

مشوار الأهلي قبل كأس العالم للأندية 2023

الأهلي يعد ثاني أكثر الأندية مشاركة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، حيث يشارك للمرة التاسعة في تاريخه بالمونديال، والرابعة على التوالي، ويتفوق عليه فقط أوكلاند سيتي الذي يستعد لتسجيل الظهور الـ11 له بالبطولة.

خاض النادي الأهلي 22 مباراة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم وهو الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ البطولة، حقق 8 انتصارات وهو ثاني أكثر الأندية فوزًا في اللقاءات بعد ريال مدريد صاحب الـ12 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة وخسر 13 مباراة.

سجل لاعبو الأهلي 24 هدفًا في بطولة كأس العالم للأندية وهو ثالث أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في البطولة بعد ريال مدريد 40 هدفًا، ومونتيري المكسيكي 25 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 34 هدفًا.

أول مشاركة للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية كانت عام 2005، بينما مشاركته الأخيرة كانت في النسخة الماضية لعام 2022، واستطاع الفريق الأحمر الحصول على الميدالية البرونزية 3 مرات في أفضل انجازاته بالبطولة، بينما حصد المركز الرابع مرتين، والسادس 3 مرات.

يعد محمد أبوتريكة هو أكثر لاعبي الأهلي خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية ولعب 11 مباراة في 5 نسخ مختلفة، كما أنه الهداف التاريخي للبطولة وسجل 4 أهداف، ويليه الأنجولي فلافيو وسجل 3 أهداف.

قاد الأهلي في كأس العالم للأندية عبر تاريخه 5 مدربين هم، مانويل جوزيه في نسخ 2005، 2006، 2008، وحسام البدري 2012، ومحمد يوسف 2013، وموسيماني 2020، 2021، ومارسيل كولر 2022 ويستعد لتسجيل مشاركته الثانية بعد أيام.

قاد جوزيه الأهلي للتتويج بالميدالية البرونزية في نسخة البطولة عام 2006، فيما كرر موسيماني الإنجاز مرتين وحقق مع الفريق المركز الثالث في نسختي 2020، 2021، ويتطلع كولر لتكرار هذا الانجاز في النسخة الجديدة.