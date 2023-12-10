نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تاريخ المونديال".. هزيمتين وانتصار يتيم تلخص مشوار الاتحاد السعودي قبل كأس العالم للأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسجل نادي الاتحاد السعودي مشاركته الثانية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام في مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر.

ويفتتح الاتحاد السعودي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم الثلاثاء المقبل، 12 ديسمبر الجاري، في الدور الأول من المونديال، ويلتقي الفائز منهما مع الأهلي في الدور ربع النهائي يوم 15 ديسمبر.

ماذا قدم اتحاد جدة في كأس العالم للأندية؟

خلال مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005، حقق فريق الاتحاد انتصارًا وحيدًا وتلقى هزيمتين، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف، وحصل على المركز الرابع في البطولة العالمية.

افتتح الاتحاد مشواره في هذه النسخة بالفوز على الأهلي المصري 1-0 في الدور ربع النهائي، ثم واجه ساو باولو البرازيلي في نصف النهائي وخسر 3-2، لينتقل إلى مباراة تحديد المركز الثالث ولكنه خسر مجددًا أمام سابريسا الكوستاريكي 3-2.

سجل أهداف الاتحاد الخمسة في نسخة المونديال عام 2005 كلًا من، محمد نور "هدفين"، فيما سجل محمد كالون، وجوزيف ديزيه جوب، وحمد المنتشري هدف وحيد.