نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلورنتينو بيريز يتحرك لتدعيم هجوم ريال مدريد في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، يسعي للحصول على خدمات صفقة مفاجئة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع كايلان فيكرز

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فأن الفريق الملكي يستهدف التعاقد مع كايلان فيكرز، مهاجم ريدينج الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي "يناير المقبل".

ولم يكن ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي تحرك من أجل ضم كايلان فيكرز خلال فتر الانتقالات الشتوية، حيث يسعي كذلك آرسنال للتعاقد مع اللاعب المميز خلال يناير المقبل.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، حصدهم خلال 16 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء، وتعادل في 3 مباريات، فيما خسر مواجهة وحيدة في الليجا الإسباني.

