نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة فيوتشر بعد الخسارة أمام اتحاد العاصمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب مجموعة فيوتشر بعد الخسارة أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "5 جويلية 1962"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024.

وخسرت كتيبة ريكاردو فورموسينيو بهدف دون رد، سجله عبد الله كانو في الدقيقة 65، بعد تمريرة بينية رائعة من آدم عليلات، جعلت زميله كانو في حالة انفراد ثم سدد الأخير كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس محمود جنش.

ويحتل فيوتشر بعد هذه الخسارة وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة لقاء، فيما يحتل الفريق الجزائري صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ثلاث مباريات.

ويتواجد فريق فيوتشر في المجموعة الأولى برفقة أندية الهلال الليبي، سوبر سبورت الجنوب إفريقي، اتحاد العاصمة الجزائري.

ترتيب مجموعة فيوتشر بعد الخسارة أمام اتحاد العاصمة

1- اتحاد العاصمة: 9 نقاط.

2- فيوتشر: 6 نقاط.

3- الهلال: 3 نقاط.

4- سوبر سبورت: 0 نقاط.

