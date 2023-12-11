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أحمد جودة - القاهرة - أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترحيبه برحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كولر يرحب برحيل نجم الأهلي في يناير

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن كولر لا يمانع رحيل أحمد عبد القادر صانع ألعاب الفريق، خلال الميركاتو الشتوي حال تلقي عرض مناسب، نظرًا لعدم الحاجة إلي خدماته.

وتابع: "عبدالقادر يرغب في المغادرة خاصةً بعد استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية، وهو ما وافق عليه كولر مبدئيًا، خاصةً أنه لا يعتمد عليه بصورة كبيرة في المباريات".

ويستعد الأهلي، في الوقت الحالي لخوض نهائيات كأس العالم للأندية، حيث يفتتح مشواره، بمواجهة الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 15 ديسمبر الجاري في ربع نهائي البطولة.