نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تخوض 3 مباريات ودية قبل بطولة كأس أمم آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منتخب السعودية عن جدول مباريات ودية استعدادًا لمشاركته في بطولة كأس أمم آسيا التي ستُقام في قطر من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024. وفي إطار التحضيرات، سيخوض الأخضر ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر القادم.

وديات منتخب السعودية قبل كأس أمم آسيا

وقد نشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر جدول المباريات، حيث سيواجه منتخب لبنان في المباراة الأولى في 4 يناير، ثم يلتقي فلسطين في المباراة الثانية في 9 يناير، وأخيرًا يواجه منتخب هونج كونج في المباراة الثالثة في 10 يناير 2024.

ووفقًا لبيان منتخب السعودية، سيبدأ المعسكر الاستعدادي من 31 ديسمبر ويستمر حتى 11 يناير. وذلك استعدادًا للمشاركة في التصفيات الآسيوية.

يشار إلى أن منتخب السعودية يتواجد في المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم آسيا، إلى جانب منتخبات تايلاند، قيرجيزستان، وعمان. وكان الفريق قد حقق انتصارين في آخر ظهور له في تصفيات كأس العالم 2026 أمام باكستان والأردن.