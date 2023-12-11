نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يكشف حقيقة رحيل كولر بعد مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد حسن مصطفي نجم فريق الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيستعيد مستواه الفني مرة أخرى في بطولة كأس العالم للأندية في السعودية بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية.

تصريحات حسن مصطفى نجم الأهلي

وقال حسن مصطفي نجم فريق الأهلي والزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: من وجهة نظري أن بطولة كأس العالم للأندية في السعودية ستكون عودة فريق الأهلي للمسار الصحيح.

وواصل: كاس العالم لن يكون الفرصة الأخيرة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر في تدريب القلعة الحمراء.

وتابع حسن مصطفى: نتائج الأهلي بمونديال الأندية لن تؤثر على مصير كولر مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.