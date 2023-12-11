نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحقق رقم سلبي غير مسبوق في الدوري الإسباني عقب الهزيمة أمام جيرونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بريد بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز؛ هزيمة ثقيلة على يد نظيره فريق جيرونا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة يبصم على رقم سلبي له في الدوري الإسباني

ووفقا لما كشفته شبكة أوبتا العالمية للإحصاء، فإن فريق برشلونة استقبل الهدف رقم 18 حتى الآن هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني خلال الجولة السادسة عشر من الليجا.

بينما استقبل الفريق الكتالوني في الموسم الماضي، الهدف رقم 15 في الجولة 35 من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة القادمة عقب الهزيمة أمام جيرونا

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق أنتويرب البلجيكي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر أن فريق جيرونا تصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 41 نقطة، بينما توقف رصيد فريق برشلونة عند المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة.