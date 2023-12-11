نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي.. الوافد الجديد في مونديال الأندية 2023 هل يقتنص اللقب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير كرة القدم، بداية منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وتقام المنافسة بداية الثاني عشر من شهر ديسمبر حتى الثاني والعشرون من الشهر ذاته.

أول المرشحين لاقتناص اللقب

مانشتسر سيتي، يستعد لمنافسة تاريخية، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، عقب مباراة قوية أمام خصم إيطالي عنيد "إنتر ميلان " بمدربه فيليبو إينزاجي.

وحتى قبل العبور إلى دور النهائي، استطاع الإنجليز كسر الهيمنة الاسبانية والانتصار على حساب ريال مدريد.

ورغم المشاركة الأولى، والتعثرات التي تمر بها كتيبة بيب جوارديولا، إلا أنه حتى اآن من أول المرشحين للفوز باللقب.

هالاند مهدد في المونديال

ويدخل السيتي المنافسة دون نجمه كيفين دي بروين، إضافة لإصابة هالاند والتي باتت محل شك للحاق بالبطولة.

ويعتمد بيب جوارديولا رغم على ذلك على عدة نجوم أبرزهم "البرتغالي برناردو سيلفا، والإسباني رودري، الذي يعده البعض أفضل لاعب وسط في العالم، بالإضافة إلى كايل ووكر وجون ستونز وناثان آكي وروبن دياز في الدفاع والنجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الهجوم والنجم الشاب فيل فودين".

فهل يقتنص السيتي لقبه القاري الثاني أو تصبح المشاركة خالية الوفاض؟