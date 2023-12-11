نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 11-12-2023 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 11 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يواجه فريق رايو فاليكانو، نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم الإثنين وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ترتيب رايو فاليكانو وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

ويحتل فريق رايو فاليكانو المركز الحادي عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 19 نقطة؛ بينما يتواجد فريق سيلتا فيجو في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة رايو فاليكانو وسيلتا فيجو عبر قناة beIN Sports 1HD.