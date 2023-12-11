نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة رحيل حارس الزمالك للدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق، عن حقيقة تلقي محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك عرضا من أحد الأندية السعودية للرحيل خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

تصريحات الإعلامي محمد فاروق

وقال محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الزمالك لم يتلقى أي عروض سواء رسمية أو شفوية تخص محمد عواد أو أي لاعب آخر في الفريق".

وأشار إلى أن الزمالك لا ينوي الاستغناء عن خدمات محمد عواد في الوقت الحالي، خاصة وأنه الحارس الأول للفريق في ظل غياب محمد صبحي المعروض للبيع.

وأوضح أن مجلس الإدارة تحدث مع محمد عواد لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أن الحارس أبدى موافقته على تجديد عقده والاستمرار مع الزمالك خلال المواسم القادمة.

يذكر أن الزمالك قد فاز في المباراة الماضية أمام فريق ساجرادا، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.