نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. حقيقة رحيل حارس الزمالك وفيوتشر يشترط على الأهلي ورقم سلبي لبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:

حقيقة رحيل حارس الزمالك للدوري السعودي

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن حقيقة تلقي محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك عرضا من أحد الأندية السعودية للرحيل خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الزمالك لم يتلقى أي عروض سواء رسمية أو شفوية تخص محمد عواد أو أي لاعب آخر في الفريق".

وأشار إلى أن الزمالك لا ينوي الاستغناء عن خدمات محمد عواد في الوقت الحالي، خاصة وأنه الحارس الأول للفريق في ظل غياب محمد صبحي المعروض للبيع.

وأوضح أن مجلس الإدارة تحدث مع محمد عواد لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أن الحارس أبدى موافقته على تجديد عقده والاستمرار مع الزمالك خلال المواسم القادمة.

يذكر أن الزمالك قد فاز في المباراة الماضية أمام فريق ساجرادا، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.

بشرط ضم نجم الفريق.. فيوتشر يشترط على الأهلي لبيع عمر كمال

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن نادي فيوتشر طلب التعاقد مع أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم ضمن صفقة التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": إدارة نادي فيوتشر ترغب في الحصول على خدمات أكرم توفيق مع دفع مقابل مادي يصل إلى 8 مليون جنيه لاتمام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتابع: هناك تحفظ داخل النادي الأهلي على رحيل أكرم توفيق وطالب باختيار لاعبين أخرين ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد لاتمام الصفقة في يناير المقبل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم الجمعة القادم.

برشلونة يحقق رقما سلبيا غير مسبوق في الدوري الإسباني عقب الهزيمة أمام جيرونا

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بريد بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز؛ هزيمة ثقيلة على يد نظيره فريق جيرونا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ووفقا لما كشفته شبكة أوبتا العالمية للإحصاء، فإن فريق برشلونة استقبل الهدف رقم 18 حتى الآن هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني خلال الجولة السادسة عشر من الليجا.

بينما استقبل الفريق الكتالوني في الموسم الماضي، الهدف رقم 15 في الجولة 35 من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق أنتويرب البلجيكي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر أن فريق جيرونا تصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 41 نقطة، بينما توقف رصيد فريق برشلونة عند المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة.