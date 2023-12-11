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أحمد جودة - القاهرة -

حمل تاريخ النادي الأهلي، العديد من اللاعبين الذين عاصروا معه كتابة أحرف من ذهب من البداية حتى الأن واستطاعوا تدوين تاريخهم مع الفريق الأول لكرة القدم، ومن ضمنهم الثنائي الأحمر الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.

كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.. لاعبون سطروا التاريخ مع الأهلي في المونديال

ومن المنتظر تدوين الثنائي حسين الشحات ورامي ربيعة، لاعبا النادي الأهلي، تاريخهم وتكملة مسيرة البطولات من خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية والمعروفة بالبطولة القارية في السعودية خلال الفترة من 12 ديسمبر حتى 22 من نفس الشهر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي، للبطولة والتي تقام يوم 15 ديسمبر الجاري، ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

وتمكن كولر من اختيار نخبة من اللاعبين لمشاركته في تلك البطولة القارية وكتابة التاريخ معه، فا منهم من شارك مع الأهلي منذ انضمامه ومنهم من شارك مرة واحدة، وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة النادي الأهلي المختارة لتشارك في البطولة.

وكان من ضمن هؤلاء الثنائي حسين الشحات ورامي ربيعة، اللذان يعدان الثنائي الأهلاوي الأكثر مشاركة مع الفريق الأحمر عبر رحلتهم مع الأحمر في البطولة.

وسيشارك الثنائي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة عبر تاريخهم، وقد ضمت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي "أفشة" وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأنتوني موديست.

كما استبعد كولر في مونديال الأندية كلا من:

وخرج من قائمة الأهلي فى كأس العالم للأندية، 9 لاعبين هم: المغربي رضا سليم ومحمد الضاوي "كريستو" للإصابة، وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومعتز محمد وصلاح محسن لأسباب فنية.

وظهر اسم الشحات وربيعة في القائمة الحالية حيث شارك الثنائي 4 مرات وتعد هذه المرة الخامسة لهم، شارك رامي ربيعة في 7 مباريات بقميص الأهلي.

كما شارك الشحات في 8 مباريات بقميص الأهلي و4 مباريات مع العين الإماراتي.

كما كان هناك لاعبين شاركوا في العديد من المباريات في البطولة مع الأهلي هناك 4 لاعبين أيضًا سيشاركون للمرة الأولى لهم في تاريخهم مع الأهلي في البطولة.

وهم: "كريم الدبيس، إمام عاشور، أنتوني موديست، وأحمد نبيل كوكا".

وشارك حسين الشحات 4 مرات مع الأهلي في البطولة، ورامي ربيعة 4 مرات أيضًا، علي معلول شارك 3 مرات،أليو ديانج 3 مرات، عمرو السولية 3 مرات، محمد هاني 3 مرات، طاهر محمد طاهر 3 مرات، ياسر إبراهيم 3 مرات، محمد مجدي أفشة 3 مرات، حمزة علاء مرتين، مصطفى شوبير مرتين، محمود كهربا مرتين، بيرسي تاو مرتين، محمد عبد المنعم مرتين، محمد الشناوي مرتين، خالد عبد الفتاح مرة واحدة، أكرم توفيق مرة واحدة، كريم فؤاد مرة واحدة، مروان عطية مرة واحدة.

وتمكن حسين الشحات من أن يصبح أكثر لاعب شارك مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية عبر تاريخه منذ النسخة الماضية 2022، وتعد مشاركته رقم 12 في البطولة.

واستطاع الشحات أن يتخطى الثلاثي محمد أبوتريكة، ووائل جمعة، وحسام عاشور، الذين شاركوا كل منهم في 11 مباراة فقط، مع المارد الأحمر.

ونجح الشحات في مشاركته في 4 مباريات مع فريقه السابق العين الإماراتي في نسخة 2018، وعقب ذلك شارك في مباراتين مع الأهلي في نسخة 2020.

وفي نسخة 2021 شارك الشحات في 3 مباريات مع الأهلي، ثم شارك في 3 مباريات بنسخة 2022