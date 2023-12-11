نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.. محمود عبد المنعم "كهربا" الحريف الهداف الذي تطارده الأزمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد النادي الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية من دور الربع نهائي، حيث ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويلتقي اتحاد جدة مع فريق أوكلاند سيتي، يوم الثلاثاء القادم، في افتتاح بطولة مونديال الأندية 2023.

محمود كهربا حريف الأهلي

ويعد محمود كهربا أبرز لاعبي الأهلي، الذي ينتظر منه الجمهور الأحمر تقديم إضافة ومستويات جيدة خلال بطولة كأس العالم للأندية، من أجل تحقيق انجاز جديد للقلعة الحمراء.

ويواجه كهربا الملقب بالحريف العديد من الأزمات منذ انتقاله للنادي الأهلي، حيث كانت بدايتها من ايقافه بسبب غرامته لصالح نادي الزمالك، ومؤخرا ايقافه من قبل لجنة الانضباط بسبب بعض التجاوزات ضد رئيس الزمالك والنادي الأبيض.

مقارنة أرقام كهربا مع الأهلي

ويسعى كهربا لمصالحة جماهير القلعة الحمراء، حيث لم يقدم اللاعب ما يطمح اليه الجماهير حتى الآن خلال الموسم الجاري، ولعب كهربا مع الأهلي خلال الموسم الحالي 9 مباريات جميعهم قاريا وليس محليا بسبب الإيقاف، حيث سجل 5 أهداف منهم هدفين في الدوري الافريقي وثلاثة في دوري الأبطال.

وكان قد خاض كهربا في الموسم الماضي مع النادي الأهلي 32 مباراة، حيث سجل خلالها 13 هدفا، وقاد الأحمر لتحقيق موسما ناجحا مع المدرب السويسري مارسيل كولر.

ولعب محمود عبد المنعم كهربا من قبل مع النادي الأهلي 4 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية، لكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف، ويرغب في أن تكون النسخة المقبلة هى افتتاحية أهدافه في تاريخ مونديال الأندية.

