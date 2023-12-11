نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. الأهلي يدرس إعادة " الطير المهاجر " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، ان تعادل الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري "صادم" لجماهيره، رغم قوة الفريق الأحمر، مؤكدًا أن الجمهور الاهلاوي عليه دعم الفريق ومساندته بقوة من أجل كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن الجمهور سبق ودعم الفريق الموسم الماضي في مرحلة شبيهة، عندما خسر من صنداونز بخماسية.

القيعي يدرس إعادة وليد آزارو إلى الأهلي يناير المقبل

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك أزمة ثقة للاعبي الأهلي، ولكن الفريق يحتاج للدعم وهو يمثل مصر وقارة إفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه".

وأضاف: "هناك بالفعل أخطاء فنية، وبعض اللاعبين بعيدين عن مستواهم مثل أنتوني موديست الذي لم يقدم أي شئ مفيد للفريق منذ التعاقد معه، وطريقة حركته تذكرني بـ "رفاعي الدسوقي"، وظهر بمستوى مخيب للآمال".

وواصل: "الأهلي يسعى لإعادة وليد آزارو من جديد، وقد نفاجئ بعودته في شهر يناير، ويتزعم تلك الفكرة عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم، وهو مهاجم رائع، ونحن الآن في الامتار الأخيرة بالنسبة لـ موديست الذي بات على وشك الرحيل.. وما يتردد عن رحيل أكرم توفيق في يناير غير صحيح مطلقا".

وأكمل: "هذه الفترة يحتاج الأهلي لدعم جماهيره، وأطالب خالد بيبو مدير الكرة بضرورة فرض الانضباط على اللاعبين، وأن يكون هناك حسم قوي لكل شئ سواء المعسكرات أو التدريبات، وكل اللاعبين عليهم مسئولية كبيرة".

وأشار إلى أن البعثة ستغادر القاهرة غدًا، برئاسة خالد مرتجي، وجميع مسئولي الأهلي عليهم دور كبير بمن فيهم حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وأن يتحدثوا مع اللاعبين ويقومون بتهيئة عناصر الفريق مرة آخرى من أجل تقديم أفضل مستوى ممكن.

