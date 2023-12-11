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أحمد جودة - القاهرة -



أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، ان مواجهة الأهلي والوداد المغربي وصنداونز هم الفرق الأفضل في افريقيا والذين يتنافسون بقوة على البطولات القارية مؤخرا، مشيرا إلى أن النادي الجنوب إفريقي لم يعطي بيراميدز الأهمية وكان يعتقد أنه لقاء عادي، حتى أن الجمهور لم يحضر بكثافة كما حدث في مباراته أمام الأهلي.

نجم الأهلي السابق: لا أتوقع نجاح وليد أزارو مع الأحمر حال عودته

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "عدد الجمهور الجنوب إفريقي كان قليل، وشكل صنداونز كان مختلف تماما عما يظهر به أمام الأهلي أو الوداد المغربي، وهو ما ساعد بيراميدز كثيرًا، حتى أن أداء أصحاب الأرض لم يكن جيدًا، ورغم ذلك فريق صنداونز من الأندية القوية، لكن قد يقدم موسمًا جيدًا ويتراجع بعد ذلك".

وأضاف: "مشكلة بطولة الدوري الإفريقي كانت ضغط المباريات رغم أنها في بداية الموسم، والآن المفترض أن يكون مستوى جميع الفرق التي شاركت فيها تطور، لكننا لم نرى ذلك على بعض الفرق، والطبيعي أن يخسر صنداونز أمام مازيمبي، لكنه الفريق الكونغولي متفوق دائمًا على ملعبه".

وتابع: "بيراميدز حقق نتيجة جيدة من أجل البقاء في المنافسة، لكن صنداونز من الوارد أن يصنع المفاجأة ويفوز في القاهرة، وفريق نواذيبو لو كسب مباراة آخرى على ملعبه سيدخل في المنافسة مع باقي فرق المجموعة بكل تأكيد، وكل مباراة لها ظروف خاصة، لكن اتوقع صعود مازيمبي، وعلى حسب نتيجة لقاء بيراميدز وصنداونز في الإياب سيكون الفريق الصاعد معه للدور القادم".

وواصل: "مازيمبي سيصل للنقطة العاشرة لأن لديه مباراتين على ملعبه أمام بيراميدز ونواذيبو الموريتاني، وباتشيكو مدرب جيد بعيدًا عن النهائيات".

وأكمل: "الأهلي كان قادر على الفوز أمام شباب بلوزداد، والفرص التي سنحت له لا تحتاج لمهاجم، اللاعبين أضاعوا فرص كثيرة داخل منطقة الجزاء سواء حسين الشحات أو بيرسي تاو أو كهربا، هذا هو الفارق بين الموسم الماضي والحالي، لاعبو الفريق كانوا يسجلون هذه الكرات في الموسم الماضي، والنصف ساعة الأخيرة الفريق قدم أداء سيئ للغاية، كان هناك سوء تمرير وتحركات خاطئة، ولم أتخيل أن يظهر الفريق بهذا الشكل في نهاية اللقاء.. هذا المنظر لا يليق بعناصر دولية.. اخطاء التمرير من جانب لاعبي الأهلي في لقاء بلوزداد لم يكن لها تفسير أو أي مبرر، ".

وزاد: "من الصعب أن يعود وليد آزارو حاليا للأهلي، عندما جاء للفريق كانت طريقة اللعب مناسبة له كنا نعتمد عليه لسرعة نقل الهجمة، لكن حاليًا وبعد ثلاث مواسم من رحيله سيكون غير مفيد لأن طريقة اللعب مع كولر تغيرت تماما، الأهلي في حاجة لمهاجم ثابت، ومحمد شريف رحل لهذا السبب، ولذلك قام بالتعاقد مع موديست.. لذلك أرى أن آزارو قد لا يفيد الأهلي حاليا رغم أنه لاعب جيد جدا وأهم مزاياه السرعة ولكنها تختفي وسط التكتل الدفاعي".

وتابع: "كولر كان يتعرض للهجوم بسبب صبره على أحمد عبدالقادر في الملعب، ولا أحب تعامل اللاعبين مع الجماهير عبر السوشيال ميديا، هناك عناصر تسعى لايصال رسائل عبر حساباتها الالكترونية، نريد فقط منهم الظهور بشكل جيد داخل الملعب، وصلاح محسن من أفضل العناصر التي تمتلك امكانيات جيدة لكن مشكلته في العقلية، وهناك لاعبين تفوقت عليه بمراحل رغم أنه ظهر في الدوري المصري قبلهم بسنوات".

وواصل: "من الصعب أن يكمل فتوح مسيرته مع الزمالك في الفترة القادمة.. نسمع أخبار كثيرة غير صحيحة، وبالنسبة لـ أكرم توفيق لاعب الأهلي فأن كولر يحتاج حاليا لظهير هجومي، لكنه يجيد في المواجهات التي يكون فيها دفاع، وأكرم لاعب جيد في وسط الملعب لأنه مركزه الأساسي، وهو قادر على العودة أساسيًا خلال الفترة المقبلة".

وأتم: "علي معلول لو لعب كل أسبوع مباراة سيقدم أداء جيد، لكن مباراة كل ثلاث أيام سيظهر بشكل غير جيد، وهو متأثر فنيا كحال باقي زملائه في الفريق

