نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة رغبة الزمالك في ضم رمضان صبحي من بيراميدز في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، ان ما يتردد حول امكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي "مجرد كلام" وهذه الأخبار تنتشر على مدار عامين ماضيين، لكن بيراميدز سوف يحسم موقف اللاعب بعد نهاية الموسم.

عاجل.. حقيقة رغبة الزمالك في ضم رمضان صبحي من بيراميدز

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الزمالك يرغب في ضم رمضان صبحي، لكن أمر اللاعب لم يحسم، ولن يرحل عن بيراميدز خلال شهر يناير، ومن الوارد احترافه خارجيا بعد ختام الموسم الجاري، أرى أنه من الصعب أن تتم الصفقة لصالح الزمالك".

وأضاف: "طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي تلقى عرضين من الدوري المصري في الساعات الماضية اللاعب رفض وفضل البقاء في الدوري السعودي، والنادي يريد تجديد عقد طارق حامد في الموسم المقبل ورفض رحيله".

وأكمل: "بيراميدز لم يدخل في صفقة عمر كمال عبدالواحد، واللاعب حسم أمره تماما".

