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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد مرعي المدير الفني السابق لفريق السلة بنادي الزمالك إن الخسارة ضد الأهلي ليست مبررا لرحيله عن الزمالك بهذه الطريقة.

أحمد مرعي: مجلس الزمالك لم يتواصل معي منذ الانتخابات.. ولم أحصل على مستحقات 8 أشهر

وقال أحمد مرعي خلال حواره ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الفارق كبير بين قائمة الأهلي والزمالك في كرة السلة، والأبيض لم يفز بدوري المرتبط منذ حصده للقب قبل 18 عاما".

وأكمل: "هشام نصر هو من أبلغني برحيلي عن الزمالك ولم يتواصل معي مجلس الزمالك منذ تولي المهمة عقب الانتخابات كما لم يناقشني في تعيين طارق السعيد رئيسا لجهاز كرة السلة".

وأشار: "لا أتذكر يحق لي راتب كام شهر في الزمالك، ربما 7 أو 8 شهور، هشام نصر وعدني بعقد اجتماع لمناقشة العقد والمستحقات المتأخرة".

