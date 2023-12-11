الرياضة

عامر حسين: هناك مقترح بإقامة نهائي كأس مصر في الإمارات.. والقمة ستتأجل في هذه الحالة

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تم تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد بعد قرار الكاف بتعديل موعد مباراة ساجرادا.

عامر حسين: هناك مقترح بإقامة نهائي كأس مصر في الإمارات.. والقمة ستتأجل في هذه الحالة

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "اتخذنا القرار بعدما وصلنا خطاب من الكاف، لم يتم تحديد موعد جديد لمباراة الزمالك والاتحاد ولكنها ستكون بعد أمم إفريقيا".

وأكمل: "حال استمرار في مونديال الأندية سيتم تأجيل مباراة القمة".

وأشار: "هناك مقترح بإقامة نهائي كأس مصر في الإمارات بشهر مارس".

وأتم: "لم يعتذر أي ناد عن المشاركة بكأس الرابطة حتى الأن، وسنحدد الوقت المناسب لإجراء مراسم القرعة، وحال أراد أي ناد الاعتذار عليه أن يبلغ بذلك قبل 15 يناير".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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