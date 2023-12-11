أحمد جودة - القاهرة - أحمد مرعي



علق أحمد مرعي المدير الفني السابق لفريق السلة بنادي الزمالك، على شكوى اللاعبين من طريقته في التدريب. أحمد مرعي: شكوى اللاعبين من طريقتي؟ لا بد من الضغط على اللاعب المصري.. هذا هو الأسلوب الأنسب للتعامل معه وقال مرعي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هذه هي طريقتي في التدريب حتى لو كان هناك شكوى من اللاعبين في فريق الزمالك، اللاعبون دائما ما يشكون من طريقتي في التدريب خلال مسيرتي والإدارة كانت تدعمني".

وأضاف: "لا بد من الضغط على اللاعب المصري وهذا هو الأسلوب الأنسب للتعامل معه وأسلوبي في التدريب لم يتغير منذ 25 عاما وأعلم أنه الأنسب".

وأتم: "جميع لاعبي الزمالك تواصلوا معي بعد الرحيل، هناك لاعب واحد لم يتواصل معي لكنه كان يتحدث عني بشكل غير لائق".

