نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة رايو فاليكانو ضد سيلتا فيجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فاليكانو نظيره فريق سيلتا فيجو مساء اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتبدأ أحداث مباراة رايو فاليكانو أمام نظيره فريق سيلتا فيجو مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب كامبو دي فوتبول دي فايكاس.

ويتواجد فريق رايو فاليكانو في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.

تشكيل رايو فاليكانو المتوقع ضد سيلتا فيجو

في حراسة المرمي: ديمتريفسكي

خط الدفاع: عبد المؤمن، ليجويني،راتيو، إسبينو، فالانتين.

خط الوسط: سيس، لوبيز، بالازون، جارسيا.

خط الهجوم: دي توماس

تشكيل سيلتا فيجو المتوقع ضد رايو فاليكانو

في حراسة المرمى: ايفان فيلار.

خط الدفاع: كارل ستارفيلت، يوناي نونيز، اوسكار مينجويزا.

خط الوسط: جوزيف ايندو، فرانكو سيرفي – فران بيلتران، دي لا تور، جوناثان بامبا.

خط الهجوم: يورجن ستراند لارسن، اياجو ايسباس.