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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فاليكانو مع نظيره فريق سيلتا فيجو مساء اليوم الإثنين، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وسوف يطلق حكم المباراة صافرة البداية مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة رايو فاليكانو ضد سيلتا فيجو؟

ويدخل فريق رايو فاليكانو هذه المباراة وفي رصيده 19 نقطة في المركز 11 بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وعلى الجانب الآخر يدخل سيلتا فيجو هذه المباراة وفي رصيده 9 نقاط في المركز 18.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القنوات الناقلة لمباراة فريق رايو فاليكانو أمام نظيره فريق سيلتا فيجو:-

سوف تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بإذاعة مباريات فريق رايو فاليكانو أمام نظيره فريق سيلتا فيجو مساء اليوم الإثنين في بطولة الدوري الإسباني وبالتحديد قناة beIN sports HD 4.