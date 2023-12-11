نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الزمالك والأهلي مع ثنائي إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي عن حقيقة مفاوضات الزمالك والأهلي مع ثنائي إنبي أحمد أمين أوفا وعبد العزيز البلعوطي.

وأكد محمد إسماعيل في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "صباح أون تايم "على قناة "أون تايم سبورت":"هناك أنباء ترددت بشأن اهتمام بعض الأندية بالتعاقد مع عبد العزيز البلعوطي وأحمد أمين أوفا لا يوجد اي شيء رسمي كل هذه الأنباء ترددت في الاعلام".

يذكر أن نادي إنبي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط من 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

خسر إنبي من نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل.

بينما يحتل نادي الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط من 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراه إنبي والإسماعيلي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي لمواجهة الإسماعيلي ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد بتروسبورت.

القناة الناقلة لمباراة إنبي والإسماعيلي في دوري نايل

تنقل مباراة إنبي والإسماعيلي ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل على قناة أون تايم سبورت hd 1 المالكة لحقوق مباريات الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.