نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلى القادمة فى مونديال الأندية بالسعودية ومشواره بالبطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدشن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انطلاقته ببطولة كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية، فى الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، بوم الجمعة المقبل، بملاقاة الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا.

مشاركة الأهلي في مونديال الأندية

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية باعتباره بطلا لدوري أبطال إفريقيا بنسخته الأخيرة، في مشاركة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخه، محققا رقما قياسيا فريدا على المستويين الإفريقي والعربي.

موعد مباراة الاهلى القادمة في مونديال الأندية

يلعب الأهلي أمام الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي، يوم الجمعة المقبل الموافق الـ15 من ديسمبر 2023، في أولى مبارياته بالبطولة التي يشارك فيها للمرة الرابعة تواليا.

قائمة الأهلى فى مونديال الأندية

واختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة تضم كلا من الشناوي، شوبير وحمزة علاء، في حراسة المرمى، وبالدفاع على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، عبدالفتاح، أكرم توفيق، وبالوسط عمرو السولية، أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية، وكوكا، وفي الهجوم طاهر، حسين الشحات، أفشة، كهربا وبيرسي تاو وموديست إضافة إلى كريم فؤاد.

المستبعدون من قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

واستبعد كولر 6 لاعبين من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية، لأسباب مختلفة هم، كريم نيدفيد، الضاوي كريستو، محمود متولي ورضا سليم الوافد الجديد بسبب الإصابة، فيما استبعد كولر اللاعبين أحمد عبد القادر وصلاح محسن لأسباب أخرى.

ويشاكر في مونديال الأندية المقام بالممبكلة العربية السعودية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم متابعة منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التى تستضيفها السعودية لأول مرة خلال شهر ديسمبر الجارى ويشارك فيها 7 أندية فى حضور الأهلى بطل مصر وإفريقيا.

افتتاح مونديال الأندية.. تحديد منافس الأهلي

يفتتح اتحاد جدة السعودي مونديال الأندية بلقاء نظيره أوكلاند سيتي، على أن يلتقى الفائز منها الأهلى بطل إفريقيا، كما ستقام مباراة أخرى فى الدور الثانى بين الفائز بدورى أبطال آسيا "أوراوا ريدز"، وبطل الكونكاكاف "ليون"، يوم 15 ديسمبر، وينتظر المارد الأحمر مواجهة بطل البرازيل حال يوم الجمعة.

ويواجه الأهلي فلومينينسى بطل أمريكا الجنوبية، حال فوزه على الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند فى الدور الثاني، ليتجنب الأهلى مواجهة مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، كما ينتظر السيتى الفائز من أورأوا ريد دياموندز وليون المكسيكى فى الدور نصف النهائى من بطولة كأس العالم للأندية 2023، وتلعب المباراة النهائية يوم الـ22 من ديسمبر الجاري.