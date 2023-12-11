عاجل.. كولر يستبعد ثنائي الأهلي من كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر الثنائي أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو من البعثة المصاحبة للفريق والتي ستسافر بعد قليل إلى السعودية استعدادًا لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية.

كولر يستبعد ثنائي الأهلي من كأس العالم للأندية

وجاء استبعاد الثنائي من رحلة الأهلي إلى السعودية بسب الإصابة التي تعرضا لها خلال مران الفريق الأحمر أمس الأول السبت.

ويعاني عبد القادر والضاوي من الإصابة في العضلة الخلفية، حيث سيخضع الثنائي للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم إصابتيهما وتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما.

وكان الأهلي قد بدأ استعداده أمس الأول لكأس العالم للأندية، التي تقام في السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وحصل الفريق على راحة أمس من التدريبات، فيما خاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة على ملعب التتش صباح اليوم قبل السفر إلى السعودية.