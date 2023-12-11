نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.. كل ما تريد معرفته عن مانشستر سيتي (ملف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد أعرق وأقوى الأندية في قارة أوروبا بالكامل، خلال السنوات الأخيرة، نظرا لتحقيقه للعديد من البطولات القارية والمحلية، والتي كانت أبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي 2022-2023.

متى تم إنشاء نادي مانشستر سيتي؟

وبدأت نشأة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، منذ عام 1880 باسم سانت ماركس St. Mark's، ليتم تغييره بعد ذلك إلى نادي أردويكArdwick Association Football Club)‏، عام 1887.

وتم تسميته بعد ذلك بنادي مانشستر سيتي تحديدا يوم 16 أبريل من عام 1894. حيث تم انتقال النادي إلى ملعب مدينة مانشستر في عام 2003، بعدما كان متواجد في ملعب ماين.

بطولات مانشستر سيتي حتى الآن

وتوج فريق مانشستر سيتي منذ نشأته بالبطولات التالية:

بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في 9 مناسبات.

بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات.

كأس الرابطة الإنجليزية 8 مرات

دوري الدرجة الأولى الإنجليزية 7 مرات.

درع المجتمع الإنجليزي 6 مرات.

دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

كأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة.

كأس السوبر الأوروبي مرة واحدة.

ويعد النجم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، أحد أبرز لاعبي الفريق السماوي خلال الوقت الحالي، بفضل مساهمته في العديد من الأهداف، حيث سجل 14 هدف حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يشارك في كأس العالم للأندية

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، في بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم، لأول مرة في تاريخه، بعدما توج ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، فضلا عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث يتنافس فريق مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم، مع أندية قوية حول العالم وهم نادي أوراوا ريدز الياباني، الأهلي المصري، اتحاد جدة السعودي، ليون جوريتسكا، أوكلاند سيتي النيوزلندي، فلومينيزي البرازيلي.

موعد انطلاق مباريات كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 ديسمبر 2023 الجاري، لتنتهي يوم 22 من نفس الشهر.

وسينتظر فريق مانشستر سيتي، الفائز من مباراة أوراوا ريدز ضد ليون المكسيكي، ببطولة كأس العالم للأندية، في الدور قبل النهائي.

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن قائمة فريقه استعدادا لمباريات بطولة كأس العالم للأندية، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفن أورتيجا – إيدرسون مورايش – سكوت كارسون.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – جون ستونز – ناثان أكي – سيرخيو جوميز – يوشكو جفارديول – مانويل أكانجي – ريكو لويس.

الوسط: كالفين فيليبس – ماتيو كوفاشيتش – رودري – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا – ماتيوش نونيز – فيل فودين.

الهجوم: إرلينج هالاند – جيريمي دوكو – خوليان ألفاريز – أوسكار بوب.

