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أحمد جودة - القاهرة - غادرت مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة خالد مرتجي أمين الصندوق متجهة إلى السعودية استتعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويُشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية حيث يبدأ مشواره يوم 15 من ديسمبر الجاري بمواجهة الفائز من مباراة نادي الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي.

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى السعودية

وكان الأهلي قد بدأ استعداده أمس الأول لكأس العالم للأندية، التي تقام في السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وحصل الفريق على راحة أمس من التدريبات، فيما خاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة على ملعب التتش صباح اليوم قبل السفر إلى السعودية.

