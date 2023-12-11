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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد السعودي، عن مواجهة فريقه غدًا أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

جاياردو قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:"نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة الغد، أوكلاند فريق لا يستهان به، سعيد بخوض هذه التجربة وبالحماسة العالية، سندخل بثقة وإصرار للانتصار غدا".

وأضاف:"عندما حضرت إلى السعودية كنت أعرف أنه سيكون هناك تحدي كبير وهذا دافع بالنسبة لي، كريم بنزيما لاعب رائع ليس من السهل الحفاظ على هذا الأداء لسنوات طويلة، وكونه معنا اليوم هو شيء رائع يدفع بعجلتنا إلى الأمام".

مدرب الاتحاد: أوكلاند لا يستهان به ولا يوجد دافع أكبر من اللعب في كأس العالم للأندية

وتابع:"الفترة قصيرة لكي نتعرف على بعضنا البعض، وفي كرة القدم نتخطى الفوارق ونسعى لنكون قريبين من بعض، والتواصل المستمر يولّد الفهم المتبادل وأن نتكيف بسهولة وننظر للفريق كمجموعة".

وزاد:" التحديات كبيرة، هناك الكثير من الإصابات منذ قدومي وهناك لاعبين عادوا من الإصابات، استطعنا إحراز نجاحات جيدة باستثناء آخر مواجهة، ولكن نحن نعرف ضرورة تعافي الفريق، غدا سوف ننظر للمواجهة بشكل مختلف ونقرر التكتيك والأسلوب المناسب".

وواصل:"لا يوجد دافع أكبر من اللعب في كأس العالم للأندية، في الفترة الماضية قمنا بتشخيص المعطيات ولدينا العزيمة والقوة لنكون في التحدي بشكل جيد، كل ماحدث في الماضي لا يمكن أن نتحدث عنه، سنمضي قدما بدءًا من مواجهة الغد".

وأوضح:"لدينا الرغبة وسقف التوقعات عالي جدا، ويتعين علينا لعب مواجهة الغد وهي أهم مواجهة على الإطلاق وهي حجر الأساس، نسعى للتركيز على هذه المواجهة فقط".

