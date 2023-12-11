نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنا زملكاوي وسأجدد عقدي.. محمد صبحي يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" تطورات أزمته مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد صبحي حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تطورات أزمته الأخيرة داخل القلعة البيضاء على هامش حصوله على جائزة أفضل تصدي في 2023.

تصريحات محمد صبحي

وتحدث محمد صبحي حارس الزمالك عبر "دوت الخليج الرياضي" عن تطورات أزمته مع النادي الأبيض في الفترة الأخيرة لا سيما بعد انتهاء مدة إيقافه من قبل مجلس الإدارة وعودته للتدريبات الجماعية.

وقال محمد صبحي: "أنا زملكاوي ومكمل في النادي ولن أرحل عن الفريق. لم أُوقع لنادي بيراميدز ولا لأي نادي آخر ورغبتي الأولى هي البقاء في الزمالك".

وأكمل حارس الزمالك: "تقدمت باعتذاري لمجلس الإدارة منذ اليوم الأول وأنتظر حسم مصيري في الفترة المقبلة. أرغب في تمديد عقدي مع النادي".

وأتم صبحي تصريحاته بالقول: "سأعود اليوم إلى التدريبات بشكل طبيعي، ولا أرغب في الرحيل عن الزمالك، أكررها أنا زملكاوي".

وفي سياق آخر، انتظم الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك للأبيض التي أقيمت عصر اليوم الاثنين استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري العام.

وأعلن الزمالك منذ قليل أن الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري امتثلوا لقرار مجلس الإدارة بتنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة شهر، في أعقاب مغادرة اللاعبين لمعسكر الفريق قبل لقاء زد في مسابقة الدوري الممتاز.

