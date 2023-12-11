عاجل.. محمد صلاح يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر خلال الفترة الماضية الانتخابات الرئاسية للعام الجاري وهي التي ستشهد الاعلان عن الرئيس الجديد للبلاد خلال السنوات الأربعة القادمة.

محمد صلاح يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وشهدت الانتخابات الرئاسية المصرية إدلاء محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك ومنتخب مصر بصوته في لجنة الوافدين في الغردقة.

وسبق وأن قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد الضوابط الخاصة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث بدأت الانتخابات داخل مصر، من أمس الأحد، وتستمر اليوم الاثنين، وغدا الثلاثاء، فيما يبدأ الاقتراع من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 كل من: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة» وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».