نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي أمام التعاون في كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل نظيره فريق التعاون بعد قليل بستاد الأمير فيصل بن فهد في لقاء هام بينهم ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال والتعاون

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والتعاون مساء اليوم في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة والساعة 5:45 بتوقيت السعودية والدوحة ويعلق على المباراة فارس عوض ومدحت شلبي.

تشكيل الهلال أمام التعاون

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: سعود، البليهي، كوليبالي، ياسر.

خط الوسط: كنو، سافيتش، ديلجادو.

خط الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، ميتروفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.



