اليوم.. مباراة تحصيل حاصل بين العهد اللبناني والفتوة السوري بالمجموعة الأولى

فـي كأس الاتحاد الآسيوي يشهد ستاد السيب عند الثامنة مساء اليوم مباراة ختام المجموعة الأولى بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك عندما يلتقي العهد اللبناني مع نظيره الفتوة السوري وجها لوجه في مباراة تحسين المراكز لا أكثر ولا أقل، وذلك بعد أن ضمن النهضة العماني التأهل للمربع الذهبي لغرب آسيا منذ نهاية الجولة الماضية متصدرا المجموعة برصيد (9) نقاط . مباراة اليوم هامشية بدون أي أهداف في مسيرة الفريقين بعد ضياع حلم التأهل، حيث يصل رصيد الفائز إلى (6) نقاط فقط وهي لا تسمن ولا تغني من جوع ولن تؤثر على رحلة النهضة نحو الوصول لمعانقة اللقب للمرة الثانية في تاريخ مشاركات اندية سلطنة عمان، بعد السيب في البطولة الماضية، مؤشرات المباراة تشير إلى أن التكافؤ بين الطرفين سيكون حاضرا خاصة وأنهما يلعبان مباراة بعيدا عن أي ضغوطات وتعتبر بمثابة إعداد لهما دعما لمسيرتهما بالدوري المحلي في لبنان وسوريا .

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