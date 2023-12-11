ختام بطولة سلطنة عمان الخامسة عشرة للكاراتيه

كتب ـ سالم السالمي:

اختتمت بالصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر منافسات بطولة سلطنة عمان الخامسة عشرة لرياضة الكاراتيه والتي نظمتها اللجنة العمانية للكاراتيه حيث جاء حفل الختام برعاية سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بحضور سعادة سالم بن حمد المحروقي رئيس اللجنة العمانية للكاراتيه وسعادة جوتا ياماموتو سفير اليابان المعتمد لدى سلطنة عمان ومعية عدد من مديري وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة وجمهور غفير من أولياء أمور اللاعبين ومحبي ومتابعي رياضة الكاراتيه .

وأقيمت البطولة على مدار 3 أيام متواصلة وشهدت منافسات قوية من المشاركين في الكاتا و الكومتيه حيث شارك فيها 550 لاعبا ولاعبة يمثلون 34 ناديا ومركزا من مختلف محافظات سلطنة عمان حيث تنافسوا في 686 مباراة مقسمين إلى 46 فئة للكاتا والكومتيه كما شارك فيها أكثر من 100 مدرب وجاءت نتائج البطولة بحصول فريق أكاديمية JKA OMAN على المركز الأول برصيد 14 ميدالية ذهبية فيما جاء مركز على الرئيسي بالمركز الثاني برصيد 13 ميدالية ذهبية في حصل على المركز الثالث كل من مركز ذا تشامب برصيد 6 ميداليات ذهبية ونادي القدرة برصيد 5 ميداليات ذهبية. وقد أدار مباريات البطولة 30 حكما وحكمة من الحكام الدوليين والآسيويين والمحليين العمانيين والمقيمين بإشراف رئيس لجنة الحكام وعضو لجنة الكاراتيه الحكم الآسيوي فارس بن ناصر البوسعيدي.

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