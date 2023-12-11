نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو: سعيد للغاية بالتواجد في السعودية وأسعي للاستثمار هُنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على سعادته الكبيرة داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية.

متى انضم كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي؟

وكان كريستيانو رونالدو، انضم بشكل رسمي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، يوم 30 من شهر ديسمبر في عام 2022 الماضي، في صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كريستيانو رونالدو يعبر عن سعادته في السعودية

وأشار كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر في تصريحات له منذ قليل:" أشعر بالسعادة بسبب وجودي في المملكة العربية السعودية مع عائلتي وأصدقائي؛ وأحب الأكل الشعبي السعودي، كما أني زرت العديد من الأماكن أهمها ڤيا الرياض ومدى".

وتابع رونالدو: "لا أواجه أي شئ يغضبني في السعودية، يوجد العديد من الأشخاص حولي في السعودية ولا أحد يثير غضبي، مثلما كان يحدث معي في الأماكن والدول الأخرى".

واكمل رونالدو: "أوافق على فكرة الاستثمار في دولة السعودية في الفترة المقبلة، من أجل التوسع، ونجلي يشارك في الوقت الحالي مع فريق النصر للناشئين، وانا لا أضغط عليه في أي شئ، حيث يوجد لديه طريقة تفكير مختلفة".

والجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، من المنتظر أن ينتهي عقده بشكل رسمي مع نادي النصر السعودي، في عام 2025 المقبل.