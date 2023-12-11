أحمد الكأس يبدأ مهمته مع منتخب مصر 2008

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ أحمد الكأس لاعب الزمالك والأولمبي السابق، مهمته اليوم مع منتخب مصر مواليد 2008، بعد تولي قيادته فنيا.

وكتب الكأس عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "بسم الله الرحمن الرحيم "إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا"، علي بركة الله أبدأ مشواري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر 2008 دعواتكم”.

أول تجمع للمنتخب في الإسكندرية

ومازال معسكر منتخب مصر للشباب، مستمر في مدينة الإسكندرية، بمجموعة لاعبين بلغت 37 لاعبا، بينما تنتظم الدفعة الثانية من اللاعبين والتي يبلغ عددها 35 لاعبا غدا الثلاثاء.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008، من أحمد الكأس مديرا فنيا، ومعاونيه محمد ابراهيم واحمد رؤوف واحمد فوزى، وايمن حافظ المدير الادارى.

وسبق للكأس التواجد في عدة أندية بعد اعتزاله اللعب، أخرها كان التواجد في نادي المصري البورسعيدي العام الماضي، في الجهاز الفني المؤقت تحت قيادة ميمي عبد الرازق.

ويستعد منتخب مصر لمباراة ودية مع منتخب الاسكندرية مواليد 2007 من أجل الوقوف على النواقص.

