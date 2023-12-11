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أحمد جودة - القاهرة -



حصدت الأكاديمية البحرية ٤ ميداليات ذهبية من اصل ٨ منافسات في بطولة السلاح للجامعات والمعاهد العليا التي أقيمت بنادي السلاح في الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

الأكاديمية البحرية تحصد لقب فرق الطلبة والجامعة البريطانية تخطف لقب فرق الطالبات ببطولة السلاح للجامعات

وحصدت كل من جامعات حلوان واليابانية ومصر المعلوماتية ٣ ميداليات في البطولة التي شارك فيها ١٣٠ طالب وطالبة يمثلون ٢٦ جامعة.

وقد أسفرت نتائج منافسات البطولة عن الآتي:

** نتائج الطلبة

سلاح سيف المبارزة:

المركز الأول: محمد ياسين (جامعة السلام)

المركز الثاني: إبراهيم رمضان (جامعة القاهرة)

المركز الثالث: مصطفي محمد (اليابانية)

سلاح سيف الشيش:

المركز الأول: سيف الغاييش (MSA)

المركز الثاني: عبد الرحمن النافور (البريطانية)

المركز الثالث: أحمد هنداوي (هارتفوردشير)

سلاح السيف:

المركز الأول: مازن العربي (الأكاديمية البحرية)

المركز الثاني: مازن الشابوري (التعليم العالي)

المركز الثالث: عمرو مصطفي (مصر للتعليم الإلكتروني)

فرق طلبة:

المركز الأول: الجامعة البريطانية.

المركز الثاني: جامعة الإسكندرية.

المركز الثالث: الجامعة اليابانية.

** نتائج الطالبات

سلاح سيف المبارزة:

المركز الأول: أميرة قنديل (الأكاديمية البحرية)

المركز الثاني: مايا شلش (جامعة EUI)

المركز الثالث: زينة عامر (جامعة EUI)

سلاح سيف الشيش:

المركز الأول: نها هاني (حلوان)

المركز الثاني: هانيا المنشاوي (هارتفوردشير)

المركز الثالث: عليا وائل (الألمانية)

سلاح السيف:

المركز الأول: جني شريف (الأكاديمية البحرية)

المركز الثاني: سارة شومان (الأكاديمية البحرية)

المركز الثالث: جني مدحت (EUI)

فرق طالبات:

المركز الأول: الأكاديمية البحرية.

المركز الثاني: جامعة حلوان.

المركز الثالث: الجامعة اليابانية.

