نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجولة الأخيرة.. تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد

يلتقى الفريقين الكبيرين، مساء، غدًا، الثلاثاء، على أرضية ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، إيريك موتينج.

الهجوم: كينجسيلي كومان، هاري كين، ليروي ساني.

ويتصدر البايرن المجموعة برصيد 13 نقطة حيث تأهل إلى دور الستة عشر، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الأخير بالمجموعة برصيد 4 نقاط فقط.