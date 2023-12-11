عبد الحميد بسيوني يدرس المقاولون العرب بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -



يدرس عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش نادي المقاولون العرب بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري نايل.

ويأتي ذلك لمعرفة نقاط القوة والضعف لنادي المقاولون العرب قبل مواجهة طلائع الجيش والمقاولون العرب في دوري نايل.

يذكر أن نادي طلائع الجيش يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة من 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق طلائع الجيش الفوز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل.

بينما يحتل نادي المقاولون العرب المركز الثامن عشر والاخير برصيد 4 نقاط من 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراه طلائع الجيش والمقاولون العرب في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد جهاز الرياضه العسكري.

القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب في دوري نايل

تنقل مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل على قناة أون تايم سبورت hd 1 المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.