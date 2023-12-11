نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألو مونديال.. جيلبرتو لـ "دوت الخليج الرياضي": جماهير الأهلي لا تقبل الهزيمة وأتوقع وصوله لأبعد مرحلة في كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم لكم "دوت الخليج الرياضي" ألو مونديال تزامنًا مع بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية، حيث نستضيف نجوم الكرة المصرية للتعليق على أحداث البطولة المهمة.

وانطلقت بعثة النادي الأهلي إلى السعودية اليوم، استعدادًا لبدء مونديال الأندية 2023.

وحل النجم الأنجولي سبستيان جلبيرتو ضيف أول حلقة من "ألو مونديال"، وجاءت أهم تصريحاته كما يلي:-

كشف الأنجولي جلبيرتو، عن أن النادي الأهلي طموحه دائمًا المركز الأول، وجماهير الأهلي لا تقبل الهزيمة بسهولة.

وأكد قائلًا: "بطل أوروبا مانشستر سيتي لديه أفضلية للتتويج بالمونديال ولكن كرة القدم تغيرت، والأهلي دائما ما يحقق الانجازات التاريخية، وأتوقع وصوله لأبعد نقطة ممكنة في المونديال".

أداء المارد الأحمر تراجع مع مارسيل كولر

وتابع: "مستوى الأهلي متراجع في الفترة الأخيرة، ولكن هذا لا يدل على أي شئ في البطولة المقبلة، فإن الأهلي دائما ما يمكنه العودة في اي بطولة".

واختتم: "المارد الأحمر يستطيع الدخول في منافسة لتحقيق أفضل ما يمكنه فعله فيها بالفعل، ولكن على الجمهور الدعم لأنه مساند دائم".